СБУ опубликовала скандальное фото певицы Лолиты

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Gazeta.ru
понедельник, 24 апреля 2017 г. 12:44
Служба безопасности Украины в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовала фото певицы Лолиты с обнажившейся грудью.
© DELFI.ua

Накануне украинские пограничники сняли с поезда российскую певицу и телеведущую Лолиту Милявскую, которая ехала к дочери, и запретили ей въезд на территорию страны. Инцидент произошел в пункте контроля железнодорожного сообщения Конотоп в Сумской области Украины.

На опубликованном в соцсети фото у певицы во время танца сбилась лямка платья и частично обнажилась грудь. Подпись к фотографии гласит: "Удачи".

В комментариях к посту часть пользователей твиттера раскритиковали СБУ за публикацию подобного контента.

Ранее Лолита Милявская заявила, что намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека после того, как ее не пустили в страну.

Gazeta.ru
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