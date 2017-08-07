Самый красивый преступник отдохнул с любовницей на Барбадосе

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SHOWTIME!
понедельник, 7 августа 2017 г. 15:58
Американец Джереми Микс, которого называют самым красивым преступником в мире, уже не скрывает своих отношений с наследницей империи Top Shop Хлоей Грин.
© Vida Pres/Scanpix

На днях папарацци сняли пару на Барбадосе, где Микс и Грин, уже не скрываясь от объективов, нежились в теплых волнах Карибского моря, обнимались и целовались.

Микс, как напоминают СМИ, все еще женат, хотя уже и подал документы на развод с женой Мелиссой, с которой прожил 8 лет и имеет двух общих сыновей. О романе супруга с Хлоей Грин Мелисса узнала, когда в Сеть попали снимки пары, целующейся на яхте Грин.

По словам женщины, для нее это стало шоком. "Будто бомба взорвалась и уничтожила весь мой мир. Я никогда не слышала о Хлое Грин, думала, что муж работает", - сказала тогда Мелисса Микс. По ее мнению, Джереми не выдержал испытания славой.

Напомним, Джереми Микс в одночасье стал знаменитым после публикации полицией его снимка в соцсетях. Именно тогда его назвали самым красивым преступником. Отбыв срок, мужчина подписал контракт с модельным агентством, а на недавней Неделе моды в Милане стал звездой показа Philippe Plain.

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