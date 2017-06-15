Самые известные цитаты из фильмов с участием Алексея Баталова

Сегодня в возрасте 88 лет в московской больнице скончался актер Алексей Баталов. Его герои запомнились нам не только колоритом, но и цитатами, которые стали легендарными.

“Дело Румянцева”, 1955 год.

Начальник автобазы, связанный с бандой спекулянтов, посылает ничего не подозревающего Сашу Румянцева, которого играет Алексей Баталов, в рейс с краденым грузом. В дороге шофера арестовывают и сажают в тюрьму. Чтобы замести следы, истинные преступники делают так, что вся тяжесть преступления ложится на Румянцева. Подозрительный и бездушный капитан милиции не в состоянии найти подлинных преступников. И тогда дело Румянцева переходит в руки умного и опытного полковника.

“Я сам себе ребенка рожу… Парнишку! Обучу его на шофера, будет он ездить на грузовике… На атомном!”

- У тебя сердце есть? — На вскрытии определят. — А душа? — Вот души у меня нет.

“Даже в моем возрасте неохота видеть небо в крупную клетку”.

“Плохо знаете биографию товарища Дзержинского!”

“Тамбовский волк вам товарищ! Я для вас — гражданин капитан, ясно?”

“Летят журавли”, 1957 год.

Это история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда. Алексей Баталов играет Бориса.

“Вам умирать не полагается, особенно теперь, когда вы знаете столько секретов”.

- Борька! Война! Слышишь, война!

- Ну и пусть.

“Я уже женат. Еще в десятом классе окрутился. Вот до чего доводит образование”.

- Нравятся стишки?

- Очень содержательные.

“Моя единственная, поздравляю с твоим днем рождения… В этот день ты появилась на свет. Уйти от тебя трудно. Но что же делать,иначе нельзя. Война! Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью и веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя. Твой Борис”.

“Если дети не обгоняют родителей, значит, и родители плохие, и дети балбесы”.

“С тобой случилось несчастье. Осуждать тебя может только способный совершить худшее. Оставайся”.

“Дорогой мой человек”, 1958 год.

Алексей Баталов в этом фильме играет врача Владимира Устименко. Этот человек предан делу, которому служит, и предан одной-единственной любви к Варе Степановой, взбалмошной девчонке, мечтающей стать великой актрисой, но ставшей геологом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и еще больше напутает в их, и без того хрупких, отношениях. После долгой и неожиданной разлуки герои впервые встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Устименко будет оперировать неприходящую в сознание “трудную” пациентку — Варю Степанову.

“С такой характеристикой тебя не то что в высшее учебное заведение — в тюрьму не возьмут!”

“Папахен не простит”.

“Вы опять лазили на передовую? Мальчишка…”

- В конце концов, что я вам — череп? — В конце концов, мы все — черепа.

“Здравствуйте, родственник. Возьмите чемодан и сделайте гостеприимное лицо”.

“Ну и супруга у Вас! Даже в цирк ходить не надо!”

“Люди помирают от того, что ложатся. Новое слово в науке”.

“Звезда пленительного счастья”, 1975 год.

В этом фильме у Алексея Баталова снова главная роль — он играет князя Сергея Трубецкого, к которому после подавления восстания на Сенатской площади, в Сибирь поехала жена.

“Никакая мука не может сравниться с неизвестностью!”

“Я счастлив, что два раза умираю за Отечество!”

“Не обещайте деве юной любови вечной на земле”.

“Бежал от французской революции, чтоб выдать дочь за русского заговорщика”.

“ — Можно подумать, что гильотину изобрели в Костроме. В вашей стране участники военного мятежа давно были бы казнены. — Да, но у них были бы адвокаты”.

“Москва слезам не верит”, 1979 год.

Историю про трех подруг из провинции, которые приезжают в Москву, до сих пор пересматривают зрители любого поколения. Судьбы подруг складываются по-разному: Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же —отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает сделать блестящую карьеру. В сорок лет судьба дарит ей встречу с прекрасным человеком Георгием Ивановичем, которого играет Алексей Баталов.

“А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я — мужчина”.

- У меня есть пять рублей, почему я не могу довезти до дома понравившуюся мне женщину? — Ну до моего дома хватит, а обратно нет. — Пешком дойду. Гулять так гулять.

- Уж очень я какой-то идеальный получился. — Ничего, жизнь это поправит.

- Вы поступили, как настоящий мужчина! — Я поступил, как НОРМАЛЬНЫЙ мужчина!

- Из вас мог бы стать хороший руководитель! — А ты думаешь, все должны быть руководителями?

“Я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю. А не то, что модно, престижно или положено”.

У вас взгляд незамужней женщины. — А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?

- Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.

“Нет, работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе”.

“Да даже если бы вы носили три обручальных кольца, вы все равно не замужем. У вас взгляд незамужней женщины”.

“Шашлык женских рук не терпит”.

“Если женщина нравится мужчине, разве важны ее профессия, национальность, партийность? Это же все для анкет, а не для жизни”.