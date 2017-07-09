Самолеты, яхты и ручные гепарды: как развлекаются отпрыски британских богачей

SHOWTIME!
воскресенье, 9 июля 2017 г. 10:26
Так называемая "золотая молодежь" - дети богатых родителей - очень любит хвастаться своей роскошной жизнью в соцсетях. А летом, когда большинство из них отдыхают от учебы в престижных вузах, число фотографий отдыха отпрысков богатых семей достигает критической массы.
© Instagram

С появлением соцсетей "золотая молодежь" стала создавать свои сообщества.

Именно там появляются свежие снимки дорогих автомобилей, яхт, частных самолетов, вечеринок и коллекционных вин - всего, что обеспечивает родительское состояние.

Как, например, в фотоблоге лондонских юных прожигателей жизни.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Самолеты, яхты и ручные гепарды: как развлекаются отпрыски британских богачей

Самолеты, яхты и ручные гепарды: как развлекаются отпрыски британских богачей
Так называемая "золотая молодежь" - дети богатых родителей - очень любит хвастаться своей роскошной жизнью в соцсетях. А летом, когда большинство из них отдыхают от учебы в престижных вузах, число фотографий отдыха отпрысков богатых семей достигает критической массы.

ВИДЕО: Тогда и сейчас. Как изменились звезды КВН

ВИДЕО: Тогда и сейчас. Как изменились звезды КВН
Предлагаем вспомнить КВНщиков и посмотреть как изменились звезды КВН.

Орнелле Мути смягчили наказание за прогул спектакля ради ужина с Путиным (11)

Орнелле Мути смягчили наказание за прогул спектакля ради ужина с Путиным
Апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщает агентство ANSA.

Гузеева пришла на съемки в пижаме (3)

Гузеева пришла на съемки в пижаме
Актриса похвалилась новым нарядом, который вызвал восторг среди ее многочисленных подписчиков. Оказалось, известная артистка предстала на суд зрителей... в пижаме.

Владимира Этуша выписали из больницы (1)

Владимира Этуша выписали из больницы
Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского. "Пациент выписан", — рассказали в медицинском учреждении.
Facebook друзья
Rambler's Top100