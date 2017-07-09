Самолеты, яхты и ручные гепарды: как развлекаются отпрыски британских богачей

Так называемая "золотая молодежь" - дети богатых родителей - очень любит хвастаться своей роскошной жизнью в соцсетях. А летом, когда большинство из них отдыхают от учебы в престижных вузах, число фотографий отдыха отпрысков богатых семей достигает критической массы.
С появлением соцсетей "золотая молодежь" стала создавать свои сообщества.
Именно там появляются свежие снимки дорогих автомобилей, яхт, частных самолетов, вечеринок и коллекционных вин - всего, что обеспечивает родительское состояние.
Как, например, в фотоблоге лондонских юных прожигателей жизни.