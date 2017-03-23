Самойловой предложили спеть на "Евровидении" дистанционно

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bbcrussian.com
четверг, 23 марта 2017 г. 18:25
Владелец прав на бренд "Евровидение", Европейский вещательный союз, предложил организовать дистанционное выступление российской участницы Юлии Самойловой, которой украинские спецслужбы запретили въезд в Киев.
Julija Samoilova
© AP / Scanpix

Если российская сторона, в частности, "Первый канал" примет предложение, Самойлова станет первым в истории конкурса исполнителем, который примет участие в конкурсе дистанционно.

Предложение изложено в заявлении Европейского вещательного союза. Организаторы говорят, что предложенная мера поможет избежать дальнейшей политизации конкурса песни.

"В EBU работают над разрешением возникшей ситуации и сделали российскому "Первому каналу" беспрецедентное предложение, которое даст Юлии возможность участвовать в конкурсе в этом году. Ее "живое" выступление во втором полуфинале конкурса будет транслироваться через спутниковое телевидение. Если российская участница пройдет в финал конкурса, будет использовано то же решение".

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В то же время организаторы продолжают диалог с Киевом с целью обеспечить участие всех артистов в конкурсе.

"Первый канал" пока не комментирует предложение Союза вещателей.

Накануне Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская у себя в "Фейсбуке" уточнила, что такое решение принято на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства.

Гитлянская не написала, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров, а свой пост Гитлянская сопроводила фотографией с концерта Самойловой в Керчи.

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