Самойлова прокомментировала отказ Украины впустить ее на "Евровидение"

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Телеканал "Дождь"
четверг, 23 марта 2017 г. 11:30
Кандидатка от России на «Евровидение-2017» певица Юлия Самойлова сказала, что не расстраивается и думает, что ситуация переменится. Об этом певица сказала в эфире «Первого канала», передает «Интерфакс».
Julija Samoilova
© Vida Press

Самойлова прокомментировала ситуацию с запретом СБУ на ее участие в конкурсе.

«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — сказала она.

Ранее киевские власти запретили девушке въезд на территорию Украины на три года. Причиной стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. СБУ считает, что Самойлова нарушила законодательство Украины, согласно которому Крым считается «временно оккупированной территорией» и въезд на нее возможен только со специального разрешения киевских властей.

После инцидента пресс-служба Первого канала сказала, что «даже на предоставленную возможность попытаться выглядеть цивилизованными у украинской стороны здравого смысла не хватило». По словам сотрудников телеканала, Самойлову отправят на конкурс в 2018 году. МИД России также назвал запрет СБУ «бесчеловечным» актом.

Телеканал "Дождь"
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