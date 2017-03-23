Самойлова прокомментировала отказ Украины впустить ее на "Евровидение"

Самойлова прокомментировала ситуацию с запретом СБУ на ее участие в конкурсе.

«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — сказала она.

Ранее киевские власти запретили девушке въезд на территорию Украины на три года. Причиной стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. СБУ считает, что Самойлова нарушила законодательство Украины, согласно которому Крым считается «временно оккупированной территорией» и въезд на нее возможен только со специального разрешения киевских властей.

После инцидента пресс-служба Первого канала сказала, что «даже на предоставленную возможность попытаться выглядеть цивилизованными у украинской стороны здравого смысла не хватило». По словам сотрудников телеканала, Самойлову отправят на конкурс в 2018 году. МИД России также назвал запрет СБУ «бесчеловечным» актом.