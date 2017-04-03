Садальский встал на защиту Анастасии Заворотнюк

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понедельник, 3 апреля 2017 г. 12:16
Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк стала участницей судебного процесса. Артистку обязали отдать долг, который она брала в одном из банков три года назад. Поскольку кредит был оформлен в валюте, организация настаивает, чтобы выплаты по нему также осуществлялись в долларах. Однако после финансового кризиса сумма значительно выросла. Банк отказывается идти на уступки актрисе, пишет Starhit.
Anastasija Zavorotniuk
© RIA/Scanpix

Станислав Садальский, который не раз работал с Анастасией Заворотнюк на сцене, решил поддержать ее в столь непростой ситуации. По мнению звезды, артистка была готова распрощаться с земельным участком, чтобы погасить долги. Напомним, что теперь это имущество оформлено на мать звезды, а также на него наложен арест. Учитывая эти факторы, оно не может быть реализовано.

“У Насти неприятности по кредитам. Она не крала. С какой кстати? Какие могут быть претензии у банка, если заемщик согласился отдать залог? Еще в 2014 году, понимая, что из-за скачка валюты не сможет выплатить кредит, Анастасия Заворотнюк предложила банку забрать земельный участок, но ей отказали. Несмотря на то, что стоимость земли на момент заключения договора была выше суммы кредита. Юристов банка смутил тот факт, что участок записан на маму Анастасии. Хотя, по словам ее адвокатов, это не имеет никакого значения. И актриса готова отдать землю в уплату долга. Если бы банк забрал участок, всех этих судов не было бы, они делают все, чтобы его не брать. Они хотят другое имущество”, — отметил Садальский.

Актер назвал такое противодействие банка и актрисы “позорищем”, так как кредитная организация принципиально не хочет учитывать ситуацию после кризиса. Станислав пожелал Анастасии победить в этой неравной борьбе.

Адвокат Заворотнюк Марина Дейч считает, что в деле против Заворотнюк есть некие личные мотивы. По словам юридического представителя, решение последнего судебного заседания было вынесено в пользу артистки.

“Она должна выплачивать, никто ее от обязательств не освобождает, и она готова их исполнять. Только она хочет это делать, как предусмотрено законом. А ее принуждают погасить эту задолженность за счет какого-то другого имущества, нежели которое находится в залоге у банка. То есть банк держит ее землю под арестом, грубо говоря. Она не может распорядиться имуществом, не может его реализовать, чтобы опять-таки погасить задолженность банку. Понимаете, залог он по природе своей обеспечивает это обязательство, и оно обеспечено этой землей. А банк сейчас не хочет принимать этот залог. Не хочет и все”, — заявила Дейч.

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Садальский встал на защиту Анастасии Заворотнюк

Anastasija Zavorotniuk
Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк стала участницей судебного процесса. Артистку обязали отдать долг, который она брала в одном из банков три года назад. Поскольку кредит был оформлен в валюте, организация настаивает, чтобы выплаты по нему также осуществлялись в долларах. Однако после финансового кризиса сумма значительно выросла. Банк отказывается идти на уступки актрисе, пишет Starhit.

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