С прибавлением: Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

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четверг, 27 апреля 2017 г. 19:29
Анджелина Джоли намерена снова стать матерью: актриса собирается усыновить седьмого ребенка. По словам источников из окружения голливудской звезды, на днях она подаст соответствующие документы и запустит процедуру усыновления. Пока неизвестно, кого хочет принять в свою семью Энджи — мальчика или девочку. Зато ясно, кого она прочит в отцы ребенка: она надеется, что папой малыша станет ее новый избранник — таинственный британский миллиардер, пишет “Комсомольская правда”.
Angelina Jolie
© Vida Press

Как уверяет окружение, актриса всегда мечтала привести в дом еще одного ребенка, но Брэд Питт был против этой идеи. Он считал, что у них и так достаточно детей, и появление нового ребенка скажется негативно на атмосфере в семье. Брэд был обеспокоен тем, что они не смогут уделять необходимое количество времени детям, поэтому просил Джоли больше не думать об усыновлении.

- Анджелина всегда хотела еще одного малыша, но Брэд говорил ей “нет”. Он считал, что их семья и так была полной, но Анджелина была помешана на желании снова усыновить ребенка, — рассказал источник издания Celebrity Insider.

Новый избранник звезды — британский миллиардер, его имя не раскрывается. Он не только очень богат, но и, как Джоли, считает благотворительность смыслом своей жизни. По словам источников американского издания InTouch Weekly, возлюбленному Анджелины 40 лет. Их познакомили общие друзья в Лондоне.

Для Брэда новость о том, что в жизни его бывшей жены появился мужчина, стала полной неожиданностью.

- Он был совершенно не в курсе, — говорят источники. — Брэд не знал, что она с кем-то встречается, не говоря уже о том, что она собралась замуж.

Да-да, говорят, Анджелина и ее бойфренд всерьез думают о свадьбе — поэтому-то вопрос усыновления нового ребенка и назрел. Не так давно Джоли познакомила с возлюбленным своих детей. Британец специально приехал для этого в Лос-Анджелес. По словам друзей, Энджи снова счастлива и спокойна: ее дети хорошо приняли нового друга. Скрываясь от прессы, Анджелина и ее бойфренд не появляются вместе на публике: их встречи проходят в лос-анджелесском особняке Джоли, за закрытыми дверями. При этом актриса планирует романтические свидания в то время, когда детей нет дома — они на прогулке или в кино.

Новость о том, что Анджелина встречается с британским миллиардером, появилась в СМИ, когда в сентябре прошлого года она подала на развод с Брэдом Питом. Сообщалось, что пара познакомилась на одном из благотворительных мероприятий, и именно из-за новой любви актриса бросила мужа. Тогда уточнялось, что тайный поклонник Джоли — британский подданный арабского происхождения.

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С прибавлением: Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

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Анджелина Джоли намерена снова стать матерью: актриса собирается усыновить седьмого ребенка. По словам источников из окружения голливудской звезды, на днях она подаст соответствующие документы и запустит процедуру усыновления. Пока неизвестно, кого хочет принять в свою семью Энджи — мальчика или девочку. Зато ясно, кого она прочит в отцы ребенка: она надеется, что папой малыша станет ее новый избранник — таинственный британский миллиардер, пишет “Комсомольская правда”.

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