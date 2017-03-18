С днем рождения, мсье Бессон: 5 лучших фильмов классика 90-х

rus.DELFI.lv
суббота, 18 марта 2017 г. 12:38
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"Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997): "Мы должны спасти мир, сын мой"
18 марта французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон отмечает день рождения. Пусть 58 и не круглая дата, но все же повод вспомнить его лучшие работы.
© AFP/Scanpix

Люк Бессон – классик 90-х. Жизнь, полная отчаяния, тоска по любви и поиск утешения – ключевые понятия "поэтического реализма" (или Le réalisme poétique). Эта славная киноэпоха вдохновила великого европейского экспериментатора Люка Бессона, положившего начало новому движению – Cinéma du Look, где фатализм и жертвенность переплетаются со стильным нео-нуаром и технофутуризмом. Cinéma du Look – попытка оторваться от интеллектуальной, порой снобистской традиции французского кино, куда приходили киноманы и кинокритики, сохраняя при этом гуманизм и социально-политическую озабоченность. В Cinéma du Look сохраняется, хоть и популистская, но все же идеология.

Легкомысленная субкультура подполья (в случае с бессоновской "Подземкой" буквально), музыкальное оформление в стиле техно-поп, а также уличная романтика и чувство обреченности. Ощущается и бунтарский дух французской "новой волны" (или Nouvelle Vague). Киноленты Люка Бессона – популярнейшего режиссера и неизменно успешного продюсера – наполнены ударными композициями, быстрым темпом, хмурым настроением, глянцевой эстетикой и острым, зачастую фарсовым юмором. Фильмы, которые справедливо можно назвать яркими, смелыми и провокационными. Не считая неоновых тонов и мрачной атмосферы, кино Cinéma du Look изображает мятежную молодежь, недоверие к поколениям и вечное, непримиримое противостояние. Картины Люка Бессона стоят в одном ряду с кинолентами Тони Скотта и Майкла Манна. Похожей эстетикой обладают фильмы Николаса Виндинга Рефна и свежий обладатель "Оскара" – "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Однако движение Cinéma du Look потухло, как пламя свечи, когда Бессон начал снимать массовое, по-голливудски пафосное кино. Последний его фильм "Люси" (2014) – неважная попытка воссоздать кубриковский шедевр "2001 год: Космическая одиссея", но с перестрелками и взрывами для той публики, которая желала увидеть черный монолит в женском облике Скарлетт Йоханссон. Признаться, фантастический боевик был интересен богатой мизансценой, а не сюжетом.

Куда же без Люка Бессона в кресле продюсера? Хоть "Перевозчика" (2002) и "Заложницу" (2008) Люк и не режиссировал – он их написал. И патроном совсем не претенциозных боевиков – один из которых прославил Джейсона Стейтема, а другой воскресил Лиама "Я найду тебя и убью" Нисона – является бессоновская команда EuropaCorp. Обе киноленты прямолинейные, но чертовски шустрые, а "Заложница" так и вовсе является жестким ответом на миграционную политику Европы. Фильмы близки к голливудщине (вагон драк, перестрелок и погонь), но умудряются быть "другими" с точки зрения сюжета и реалистичности насилия. В целом же сюжеты мизерные: у героя Стейтема – свод личных правил, у героя Нисона – необычные способности спецагента. Оба персонажа одиноки, суровы, убедительны и решительны. Стейтем вообще превратился в короля сегодняшних боевиков, а Нисон, которому скоро стукнет 65, поразителен в образе и рукопашного бойца, и меткого стрелка. Замечу, что пустячковый триллер "Заложница" режиссировал оператор "Перевозчика" Пьер Морель. Вроде и бестолково, простовато, плосковато, но оторваться невозможно.

И пока мы ждем новое детище Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" (2017), предлагаю взглянуть на несколько совершенно прекрасных картин его фильмографии. Из этого текста понятно, что Люк не только любит кино, но и когда-то шел против системы. Не хочу никого расстраивать, но мне, по совести, меньше всех из перечисленных нравится "Пятый элемент", поэтому ставлю его на первое место с конца. Кто против, возьмите себя в руки – фильм с Уиллисом и Йовович тоже прекрасен, но просто чуть меньше других.

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"Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997): "Мы должны спасти мир, сын мой"
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