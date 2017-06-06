Рудковская и Плющенко обвенчаются после 7 лет брака

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SHOWTIME!
вторник, 6 июня 2017 г. 10:51
Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена и продюсер Яна Рудковская решили закрепить свой семейный союз обрядом в церкви.
© Instagram nuotr.

Пара поженилась семь лет назад в загсе, а теперь супруги решили закрепить свой брак и венчанием в церкви.

Как пишут российские СМИ, перед этим Яна устроит девичник. Попасть на него можно не только по именному приглашению, но и купив пригласительный на благотворительном аукционе. Об этом в соцсетях сообщила подруга Рудковской - модель Елена Перминова. Сама Рудковская предстоящее событие не афиширует и не комментирует.

A post shared by Instagram-аукцион (@sos_by_lenaperminova) on Jun 1, 2017 at 6:35am PDT

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