Рудковская и Плющенко обвенчаются после 7 лет брака

Пара поженилась семь лет назад в загсе, а теперь супруги решили закрепить свой брак и венчанием в церкви.

Как пишут российские СМИ, перед этим Яна устроит девичник. Попасть на него можно не только по именному приглашению, но и купив пригласительный на благотворительном аукционе. Об этом в соцсетях сообщила подруга Рудковской - модель Елена Перминова. Сама Рудковская предстоящее событие не афиширует и не комментирует.