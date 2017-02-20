Розе Сябитовой подарили шоу стриптизера

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Dni.ru
понедельник, 20 февраля 2017 г. 09:46
Ведущей программы "Давай поженимся" Розе Сябитовой преподнесли на день рождения необычный подарок. На юбилей к свахе пожаловал... стриптизер.
© RIA/Scanpix

"Пока жду фотографии с моего юбилея! Для настроения, размещаю подарок друзей. Очень хочется узнать, чей он?" – написала Сябитова.

В ролике сваха в пышной юбке, а-ля "шальная императрица" сидит на стуле. Мускулистый красавец, обнаженный по пояс, становится перед Розой на колени, припадает к ее ногам. Затем обходит именинницу со спины, обнимает ее сзади, целует в шею. "Ну наконец-то!" – радостно восклицает ведущая.

Пока жду фотографии с моего юбилея! Для настроения, размещаю подарок друзей. Очень хочется узнать, чей он?!😀😀😀 #1канал #сябитовароза #сябитоваксения #деньзнакомства #давайпоженимся

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Feb 19, 2017 at 3:05am PST


Dni.ru
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