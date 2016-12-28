Ротару рассказала, в чем опередила Пугачеву

София Ротару сообщила о своем достижении. Легендарная певица напомнила, что стала первой в СССР, кто исполнил рэп.

София Ротару по праву является старожилом на российской эстраде. Свою популярность певица объясняет просто – она всегда старалась быть новатором. "На республиканском конкурсе молодых исполнителей в Киеве получила первую премию. Тогда все сложилось – современная музыка с фольклорными корнями, стилизованный, но все же народный костюм, моя манера исполнения. Все было свежо, необычно, оригинально и сразу нашло отклик в сердцах зрителей. До сих пор бережно храню вышитый мамой костюм для дебютного выступления", – рассказала Ротару.

Певица опередила Аллу Пугачеву и прочих популярных в то время артистов, впервые исполнив рэп. "Я, ты, он, она", когда нас в середине 70-х пригласили в Мюнхен на фирму "Ариола" и попросили показать что-то из последних работ, мы поставили именно эту песню. За мной потом целый день ходили и спрашивали, как же называется этот стиль. И сейчас тоже стараюсь идти в ногу со временем", – цитирует Софию Ротару Woman`s Day.

Так, в наступающем 2017 году не собирается сбавлять оборотов. "Будущий год – юбилейный. Я планирую записать новые песни, переосмыслить композиции прошлых лет, дать им современное звучание. Все это и станет основой будущей концертной программы. А еще работа над новыми костюмами, сценографией", – поделилась планами певица.

К слову, Новый год София Ротару встретит в узком семейном кругу. "В последнее время для меня это семейный праздник. Работаю много накануне, участвую в съемках и различных концертах. А 31 декабря провожу с родными и близкими. В этом году встречать праздник буду с детьми и внуками дома. Обязательно приедет сестра Аурика с гостинцами для новогоднего застолья, сваха Людмила погостит до Рождества", – рассказала артистка.

По сложившейся традиции, родственники приготовят оливье и холодец, нарядят елку, заглянут в альбомы и посмотрят домашнее видео, чтобы еще сильнее скрепить семейные узы.