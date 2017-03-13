Россию на "Евровидении" будет представлять Юлия Самойлова

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NEWSru.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 07:53
Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае этого года в Киеве. Об этом в воскресенье вечером было объявлено в эфире "Первого канала".
© Instagram

"Юля - самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути", - заявил глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.

Как напоминает ТАСС, популярность Самойлова получила благодаря участию в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А" в 2013 году, где она заняла второе место, а Пугачева наградила ее премией "Золотая звезда Аллы".

Самойлова принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. На "Евровидении" в Киеве певица исполнит песню "Flame is burning".

Полуфиналы конкурса пройдут на Украине 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.

Отметим, что в прошлом году Сергей Лазарев с композицией "You are the only one" занял третье место, а годом ранее Полина Гагарина с песней "A million voices" завоевала вторую позицию.

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