Россия отправляет на "Евровидение-2017" в Киев Юлию Самойлову

На "Евровидении" уже выступали исполнительницы с ограниченными физическими возможностями - в 2015 году в Вене спела полька Моника Кушинська, как и Юлия Самойлова, выступающая на коляске, а ранее, в 2008 году в Белграде Грузию представила незрячая певица Диана Гурцкая.
Россия объявила имя своего участника на "Евровидении" в числе последних. Ранее всерьез обсуждался бойкот Россией конкурса из-за напряженных отношений с Украиной.
62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Украина получила право на его проведение после того, как в прошлогоднем музыкальном соревновании, проходившем в Швеции, победила украинская певица Джамала с песней "1944". Украина уже принимала "Евровидение", это случилось в 2005 году после победы Русланы. В 2016 году на песенном конкурсе Россию представлял Сергей Лазарев с песней You are the only one ("Ты - единственная").
В результате голосований жюри и зрителей Лазарев занял третье место, уступив Джамале и "гостевой" участнице из Австралии.