Россия отправляет на "Евровидение-2017" в Киев Юлию Самойлову

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NEWSru.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 07:53
На песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в столице Украины, Россию представит певица Юлия Самойлова. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил российский "Первый канал". Самойлова исполнит песню Flame is burning ("Пламя горит"). Певица с ограниченными физическими возможностями передвигается на коляске.
© Stopkadras

На "Евровидении" уже выступали исполнительницы с ограниченными физическими возможностями - в 2015 году в Вене спела полька Моника Кушинська, как и Юлия Самойлова, выступающая на коляске, а ранее, в 2008 году в Белграде Грузию представила незрячая певица Диана Гурцкая.

Россия объявила имя своего участника на "Евровидении" в числе последних. Ранее всерьез обсуждался бойкот Россией конкурса из-за напряженных отношений с Украиной.

62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Украина получила право на его проведение после того, как в прошлогоднем музыкальном соревновании, проходившем в Швеции, победила украинская певица Джамала с песней "1944". Украина уже принимала "Евровидение", это случилось в 2005 году после победы Русланы. В 2016 году на песенном конкурсе Россию представлял Сергей Лазарев с песней You are the only one ("Ты - единственная").

В результате голосований жюри и зрителей Лазарев занял третье место, уступив Джамале и "гостевой" участнице из Австралии.

NEWSru.com
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