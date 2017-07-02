Российского музыканта Найка Борзова не пустили на Украину

Российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил, что ему запретили въезд на Украину, и его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - написал музыкант на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В последнее время участились сообщения о запрете въезда на Украину российским исполнителям за посещение ими Крыма после его аннексии Россией.

Накануне стало известно, что на Украину не пустили Андрея Лысикова, известного как Дельфин.

Сообщение об этом появилось на странице фестиваля Atlas Weekend в "Фейсбуке", где Лысиков написал: "Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо".

Сообщается, что на концерте в Киеве группа выступала без Дельфина в режиме караоке: музыканты играли, а зрители подпевали, видя слова песен на экране, который был установлен на сцене.

Также украинские пограничники недавно запретили въезд российской певице Татьяне Липницкой, которая выступает под псевдонимом Бьянка.

Певицу с украинскими корнями Лолиту Милявскую сняли с поезда и вернули в Россию, когда она направлялась на Украину. Как сообщили в Госпогранслужбе, въезд ей запретили на три года из-за визита в Крым.

В мае на частный концерт в Киев не смогла приехать группа "Иванушки International". Участникам группы закрыли въезд на Украину на три года.

Международный скандал

Самый большой скандал, связанный с запретом на въезд на Украину российских артистов, разгорелся перед конкурсом "Евровидение", который проходил в этом году в Киеве.

Россия отказалась от участия в конкурсе, после того как украинские власти в конце марта запретили на три года въезд в страну певице Юлии Самойловой за выступление в Крыму без разрешения Киева.

После введения запрета в отношении Самойловой глава Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса, Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение.

В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины и не требовать впустить россиянку.

Европейский вещательный союз, пытаясь уладить конфликт, выступил с предложением организовать дистанционное выступление Самойловой в песенном конкурсе. По мнению союза, такой вариант помог бы избежать дальнейшей политизации конкурса песни. Однако Россия от этой идеи отказалась.

А несколько дней назад EBU уведомил Киев о наложении на Украину штрафа за то, что, принимая решение о запрете въезда российской исполнительницы Юлии Самойловой, украинские власти "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". Сумма штрафа не раскрывается.