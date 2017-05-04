Российский реппер Хаски стал жертвой нападения пьяных хулиганов

Набирающий популярность российский реппер Хаски и участники его коллектива стали жертвами нападения пьяных хулиганов в Подмосковье. Конфликт произошел вечером 1 мая в Железнодорожном (Подмосковье), где Хаски снимал свой новый клип.

Съемки проводились в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино. Именно здесь, как решили музыканты, можно было снять необходимые для антуража виды.

Пока часть съемочной группы работала на одном этаже здания, двое участников коллектива оставались рядом со сложенными вещами коллег. В этот момент к ним подошли трое нетрезвых мужчин. Они с ходу поинтересовались, что молодые люди делают в заброшенном здании, на что получили ответ – дескать, мы тут работаем, не мешайте.

Затем подошедшие стали цепляться к словам, налетели на музыкантов и стали наносить им удары ногами. Один из участников съемок - рэпер Рич - потерял сознание. Когда к месту подоспели другие участники съемочной группы, нападавшие выхватили оружие и открыли огонь по людям.

Предварительный диагноз у Хаски - "огнестрельное ранение живота слева". Один из участников съемочный группы получил ранение в грудь, еще двоим попали по ногам.