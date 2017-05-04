России и Украине грозит запрет на участие в "Евровидении"

 (18)
Deutsche Welle
четверг, 4 мая 2017 г. 18:05
В руководстве Европейского вещательного союза заявили, что Москва и Киев нарушили правила "Евровидения", за что их могут отстранить от участия в конкурсе на 3 года.
Julija Samoilova
© AP / Scanpix

Европейский вещательный союз (ЕВС) грозит санкциями России и Украине за нарушения правил участия в конкурсе "Евровидение-2017". Об этом стало известно немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF.

По мнению руководящего комитета ЕВС, украинская сторона нарушила правила проведения конкурса, не допустив в страну участницу из России Юлию Самойлову. Обязанностью принимающей страны является допуск всех без исключения гостей конкурса, пояснил глава руководящего комитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг.

Российская же сторона отсутствовала на обязательных заседаниях по подготовке конкурса в Киеве, указал он. В связи с этим обеим странам, входящим в ЕВС, грозит наказание в виде запрета на участие в конкурсе с 2018 по 2020 годы, денежного штрафа или вывода спонсорских акций, заявил глава руководящего комитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг.

Решение по санкциям будет принято после шоу

Нарушения правил конкурса Россией и Украиной будут обсуждаться руководящим комитетом в рамках стандартной процедуры по завершении "Евровидения-2017" в мае, после чего будет принято соответствующее решение, сообщили DW в пресс-службе ЕВС. Предположительно вердикт в отношении двух стран будет вынесен 12 июня.

В апреле российский "Первый канал" решил не транслировать "Евровидение" в Киеве из-за отказа украинских властей допустить в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову.

Он также отклонил предложения заменить участницу или обеспечить трансляцию ее выступления из Москвы. Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за ее несогласованное с Киевом посещение аннексированного РФ полуострова Крым.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Российский реппер Хаски стал жертвой нападения пьяных хулиганов

Российский реппер Хаски стал жертвой нападения пьяных хулиганов
Набирающий популярность российский реппер Хаски и участники его коллектива стали жертвами нападения пьяных хулиганов в Подмосковье. Конфликт произошел вечером 1 мая в Железнодорожном (Подмосковье), где Хаски снимал свой новый клип.

России и Украине грозит запрет на участие в "Евровидении" (18)

Julija Samoilova
В руководстве Европейского вещательного союза заявили, что Москва и Киев нарушили правила "Евровидения", за что их могут отстранить от участия в конкурсе на 3 года.

Группа Eagles подала в суд на отель "Калифорния"

The Eagles Glenn Frey
Рок-группа Eagles подала в суд на мексиканскую гостиницу "Калифорния", чье название отсылает к песне и альбому группы Hotel California.

Джанет Джексон возобновляет мировое турне

Джанет Джексон возобновляет мировое турне
Певица Джанет Джексон, впервые ставшая матерью в 50-летнем возрасте, возобновляет мировое турне. Об этом сообщает Billboard.

Киркоров отметил 50-летие с невиданным размахом (2)

Киркоров отметил 50-летие с невиданным размахом
30 апреля Филипп Киркоров завершил серию из 10 юбилейных концертов главным шоу в Кремлевском дворце. Гостями исполнителя в этот вечер были самые знаменитые люди России - от музы Филиппа и его бывшей жены Аллы Пугачевой до Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
Facebook друзья
Rambler's Top100