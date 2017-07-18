Роналду подтвердил беременность своей подруги

NEWSru.com
вторник, 18 июля 2017 г. 18:12
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вскоре вновь станет отцом. В интервью изданию El Mundo футболист подтвердил, что его подруга Джорджина Родригес подарит ему еще одного ребенка.
© Vida Press

"Рад ли я, что у меня будет еще один ребенок? Да, очень", - приводит El Mundo слова Роналду, отдыхающего в эти дни на Ибице.

Роналду познакомился с Джорджиной летом 2016 года. В июне 2017 года он подтвердил отношения. Уже тогда появились слухи о ее беременности из-за заметно округлившегося живота.

Недавно Криштиану опубликовал фото своей подруги в купальнике, рассеяв все сомнения по поводу предстоящего пополнения в его семействе. По данным прессы, Джорджина подарит форварду дочь.

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