Роналду подтвердил беременность своей подруги

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вскоре вновь станет отцом. В интервью изданию El Mundo футболист подтвердил, что его подруга Джорджина Родригес подарит ему еще одного ребенка.

"Рад ли я, что у меня будет еще один ребенок? Да, очень", - приводит El Mundo слова Роналду, отдыхающего в эти дни на Ибице.

Роналду познакомился с Джорджиной летом 2016 года. В июне 2017 года он подтвердил отношения. Уже тогда появились слухи о ее беременности из-за заметно округлившегося живота.

Недавно Криштиану опубликовал фото своей подруги в купальнике, рассеяв все сомнения по поводу предстоящего пополнения в его семействе. По данным прессы, Джорджина подарит форварду дочь.