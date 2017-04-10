Родиона Газманова обвинили в меркантильности и хамстве

Недавно Родиона Газманова обвинили в том, что он проигнорировал приглашение на благотворительное мероприятие. Один из организаторов, Галина Бернгольд, на своей странице в соцсети подробно описала конфликт:

“Вчера позвонила Родиону Газманову. Пригласила его на благотворительное мероприятие, посвященное акции “Передай добро”. Кроме как “Фыр”, “Фу”, “Мне это неинтересно”, “Позвоните моим помощникам и директору на счет оплаты. Если им будет интересно, то мы еще подумаем”. А теперь этот ребенок поливает грязью меня и моих Леди. Вот и певец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)”.

Певец не смог промолчать и ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме: “Продолжение марлезонского балета. Дама, заявившая, что “она 22 года в пиаре” и “выше меня по статусу, и никакому директору звонить не будет”, перешла в наступление. С учетом того, что вопрос об оплате не поднимался в принципе, гражданке надо провериться у врача. Слуховые галлюцинации — плохой признак. Будьте осторожны”.