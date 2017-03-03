Род Стюарт извинился за пародию на казнь в стиле ИГ

Британский певец Род Стюарт принес "глубочайшие извинения" за то, что снялся в видео, которое приняли за пародию на казнь.

На кадрах, появившихся в соцсетях, музыкант изображал отрезание головы - съемки таких расправ публикует Исламское государство".

Но 72-летний певец заявил, что его действия неправильно истолковали.

Род Стюарт заявил, что они с друзьями изображали "Игру престолов", веселясь перед его концертом - рок-музыкант сейчас находится в мировом туре.

Жена Стюарта Пенни Ланкастер уже удалила видео из своего "Инстаграма". В ролике снялись оба супруга и несколько их друзей.

В своем заявлении певец сказал: "Мы просто забавлялись перед шоу: воссоздавали знаменитую фотографию группы "Битлз" на [обложке альбома] Abbey Road, спонтанно начали играть в "Игру престолов". Я понимаю, почему видео неправильно поняли, и приношу глубочайшие извинения тем, кого оно оскорбило".

На записи видно, как Род Стюарт ведет друзей по песчаным дюнам, замыкает шествие 45-летняя модель Пенни Ланкастер. Затем она скатывается по дюнам и растягивается на песке. Сзади нее музыкант проводит ладонью по шее друга, стоящего перед ним на коленях.