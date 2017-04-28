Ридли Скотт заявил, что верит в существование инопланетян

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NEWSru.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:17
Известный британский режиссер Ридли Скотт убежден в том, что инопланетяне действительно существуют и однажды они прибудут на Землю, сообщает Sky News. 79-летний режиссер готовится к выходу в следующем месяце своего нового фильма "Чужой: Завет".
Ridley Scottas
© AFP/Scanpix

Как считает Ридли Скотт, инопланетяне гораздо умнее, чем земляне. По его мнению, по этой причине глупо бросать им вызов, так как они непременно очень быстро одержат победу.

Действие новой картины режиссера развивается после событий, показанных в "Прометее", но до "Чужого". По сюжету, корабль "Завет" с колонистами на борту находит во Вселенной отдаленную планету с условиями, подходящими для жизни. Однако на планете их подстерегают опасности.

Скотт выступил в качестве сценариста и постановщика фильма. В ролях снялись Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстоун, Нуми Рапас, Джеймс Франко и Гай Пирс. В прокат "Чужой: Завет" выходит 19 мая.

В первом фильме Ридли Скотта "Чужой", вышедшем в 1979 году, рассказывается о команде космического грузовика "Ностромо", который транспортирует к Земле обогатительный комплекс для переработки руды.

Фильм получил премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и множество других наград и номинаций. В картине сыграли Том Скерритт, Сигурни Уивер, Джон Херт, Яфет Котто Вероника Картрайт, Иэн Холм, Гарри Дин Стэнтон. Всего франшиза насчитывает пять фильмов в рамках основной серии и два приквела, одним из которых является "Чужой: Завет".

Ридли Скотт - обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучший дебют, обладатель и пятикратный номинант на премию BAFTA, трехкратный номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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