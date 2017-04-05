Резник назвал Пугачеву "настоящим тираном"

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Dni.ru
среда, 5 апреля 2017 г. 15:51
Дуэт авторов песенников Ильи Резника и Раймонда Паулса в сотрудничестве с певицей Аллой Пугачевой породил настоящий звездопад хитов. Однако, по признанию Резника, с Примадонной было очень тяжело работать.
© Sputnik/Scanpix

Известный композитор Раймонд Паулс в соавторстве с Ксенией Загоровской написал книгу воспоминаний "Музыка моей жизни". В ней он откровенно рассказал о личной жизни и творчестве. Поистине всенародный успех Паулс стяжал в соавторстве с поэтом Ильей Резником, а их песни исполняла Алла Пугачева.

"Они были очень дружны тогда – Илья, Алла и Раймонд, – ездили в гости друг к другу, встречали праздники вместе с семьями. После концертов в Москве обычно шли домой к Алле, которая жила в квартире над известным режиссером Марком Захаровым, отнюдь не приветствовавшим их веселые ночные посиделки. Спустя много лет Паулс признался, что скучает по этой богемной атмосфере", – рассказала музыкальный редактор Всесоюзного радио Людмила Дубовцева.

При этом Пугачева была весьма обязательна в работе. По ее требованиям поэт и композитор несколько раз переписывали музыку и стихи. "Алла – настоящий деспот. Сколько моих песен она отвергла! И почти все ругала. Потом многие из них спели другие исполнители", – цитирует Илью Резника сайт "Комсомольская правда".

К слову, поэт написал 40 песен для Пугачевой и 40 – для Паулса. Пятилетний период их совместного творчества (до 1985 года) был головокружительно успешен. Пугачева исполнила такие песни как "Маэстро", "Ты и я, мы оба правы", "Миллион алых роз". Паулс был нарасхват: он писал для Валерия Леонтьева, Яака Йоалы, Андрея Миронова. Говорят, работу Раймонда с другими артистами вызвала ревность у Аллы. Во всяком случае, она отказалась принимать участие в спектакле Паулса "Святая к музыке любовь".

Испортились отношения у Пугачевой и с Резником. "С Аллой у меня в тот момент размолвка случилась. Она начала "изменять" с другими композиторами и поэтами", – сообщил Илья Резник, который считает, что главной причиной распада их творческого треугольника стала усталость. "Мы жили в трех разных городах и все время мотались по маршруту Рига - Ленинград – Москва", – объяснил Резник.

Dni.ru
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