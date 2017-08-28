Кинорежиссер, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что больше не намерен снимать фильмы. Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Удмуртию в воскресенье, 27 августа, передает "Интерфакс".
© RIA/Scanpix

По словам режиссера, своей лучшей картиной он считает "Конец прекрасной эпохи" 2015 года. "Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", — заявил Говорухин.

Он добавил, что фильм во многом автобиографичен, хотя и снят по мотивам произведений писателя Сергея Довлатова.

В центре сюжета "Конца прекрасной эпохи" — история журналиста и писателя Андрея Лентулова, который переезжает из Ленинграда в Таллин в поисках своего места в жизни. Действие происходит в 1970-е годы. В ленте, в частности, затрагивается тема советской цензуры.

Фильм основан на книге Довлатова "Компромисс". В нем снялись Иван Колесников, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Борис Каморзин.

Говорухин — режиссер, сценарист и актер. Снял множество фильмов и сериалов, в том числе "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"

Певец негативно высказался о главном вокальном...

Юлия Савичева рассказала о дочери

Российская певица Юлия Савичева, которая долго...

Режиссер Говорухин уходит из кино

Кинорежиссер, председатель комитета Госдумы РФ по...

Ирина Шейк проводит каникулы у бабушки в Башкирии (22)

31-летняя российская топ-модель не устает удивлять...

Борющаяся с наркоманией Борисова ошеломила решением

Дана Борисова, лечащаяся от наркозависимости,...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (28)

Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...

Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (8)

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...

Погода: резкого похолодания не ожидается

Конец лета уже на носу и нас ожидает довольно неплохая...

Новый передатчик: "Свобода" будет вещать на Россию и Беларусь из Литвы (55)

В Литве на следующей неделе начнёт функционировать...

Посол Литвы в Беларуси: Клайпедский порт - это как "Мерседес" (55)

Белорусский бизнес не откажется использовать...