Режиссер Дэвид Линч объявил об уходе из большого кино

NEWSru.com
понедельник, 8 мая 2017 г. 10:40
Режиссер Дэвид Линч, одной из последних работ которого стал третий сезон сериала "Твин Пикс" (выходит 21 мая на канале Showtime, объявил о своем уходе из большого кино.
Davidas Lynchas
© Organizatorių archyvo nuotr.

Трехчасовая драма Дэвида Линча "Внутренняя империя", снятая на ручную цифровую видеокамеру и вышедшая в 2006 году, останется его последней полнометражной работой.

Свое решение режиссер объяснил тем, что разочарован современной киноиндустрией, которая в последнее время сильно изменилась: хорошие фильмы никому сейчас не нужны, а то, что пользуется спросом, он снимать не намерен. "Многие отличные фильмы не дают кассовых сборов, а те, что оказываются кассовыми, это совсем не то, что я хотел бы делать", - цитирует его The Sydney Morning Herald.

Первый полнометражный фильм Линча "Голова-ластик", над которым режиссер работал пять лет, вышел в 1977 году. Потом были "Человек-слон", получивший восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе и за режиссуру, скандальный триллер "Синий бархат", получивший награды Национального общества кинокритиков в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", лента "Дикие сердцем", получившая в Каннах "Золотую пальмовую ветвь", фильмы "Шоссе в никуда", "Малхолланд-Драйв".

Ну и конечно сериал "Твин Пикс", который впервые был показан в 1990-1991 годах и очень скоро стал культовым.

Перед началом третьего сезона сериала, 18 часов которого снял лично Дэвид Линч, канал Showtime опубликовал новый тизер под названием "Знакомые лица 25 лет спустя", в котором показаны постаревшие герои первых сезонов. В ролике появляются помощники шерифа Энди Бреннен (Гарри Гоаз) и Хоук (Майкл Хорс), мать Лоры Палмер - Сара (Грейс Забриски), "Большой Эд" Херли (Эверет МакГилл) и Карл Родд (Гарри Дин Стэнтон). В конце в кадре появляется встревоженный спецагент Дейл Купер (Кайл Маклахлен).

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