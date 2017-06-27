Режиссер "Бэтмена" подтвердил, что Бен Аффлек сыграет главную роль

Gazeta.ru
вторник, 27 июня 2017 г. 14:45
Режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз подтвердил, что Бен Аффлек сыграет главную роль, сообщает Screen Rant.
Kadras iš filmo "Nakties įstatymai", Benas Affleckas

Изначально предполагалось, что Аффлек выступит в новой картине как режиссер и актер. Затем он решил остаться в "Бэтмене" только как исполнитель главной роли, после чего кресло постановщика занял Ривз ("Планета обезьян: Война").

В СМИ появились предположения, что Аффлек хочет вообще отказаться от работы над картиной, но теперь Ривз сообщил, что актер все-таки примет участие в проекте.

Аффлек сыграл Бэтмена в ленте "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), а также в картине "Лига справедливости", которая выйдет в прокат в 2017 году.

Стало известно, что Аффлек ведет переговоры об участии в сиквеле фильма "Расплата", передает Collider. Первая картина рассказывала о математическом гении-аутисте, который подрабатывает аудитором для опасных преступных группировок.

Gazeta.ru
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