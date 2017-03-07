Рената Литвинова закрыла соцсети для комментариев после скандала

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SHOWTIME!
вторник, 7 марта 2017 г. 16:19
Известная российская актриса и режиссер закрыла возможность комментирования на своей странице в Instagram из-за негодования пользователей.
© Scanpix

Возмущение комментаторов вызвали высказывания Литвиновой в телешоу "Минута славы", где она раскритиковала участников и проголосовала против их попадание в следующий тур.

Сначала актриса, которая входит в состав жюри шоу, нелестно высказалась по поводу участия 8-летней девочки, исполнившей песню Земфиры "Жить в твоей голове". По мнению Литвиновой, девочка была слишком мала, чтобы петь такие взрослые песни, и вообще это тщеславие родителей. "Запрещенный прием", - резюмировала актриса. А уже в следующей передаче она предложила танцору с ампутированной ногой пристегнуть вторую конечность, "чтобы она не так очевидно отсутствовала".

Некорректные, по мнению пользователей, высказывания вызвали гнев у публики, которая начала буквально атаковать Литвинову в социальных сетях. Правда, нашлись и те, кто поддерживает ее в жесткой оценке участников шоу и считает ее справедливой. В итоге Рената Литвинова просто закрыла доступ к комментариям.

SHOWTIME!
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