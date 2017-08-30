Рената Литвинова стала брюнеткой

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова удивила своих подписчиков в соцсетях, неожиданно представ брюнеткой.
© Scanpix

Режиссер опубликовала в Instagram снимок, сделанный для августовского номера российского издания L'Officiel, в котором опубликовано большое интервью с ней. Надо отметить, что многим подписчикам преображение Литвиновой очень понравилось.

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Aug 28, 2017 at 3:46pm PDT

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