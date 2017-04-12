Рената Литвинова отказывается общаться с некоторыми родственниками

Отец Ренаты Литвиновой, Мурат Вергазов, оставил семью, когда будущая знаменитость едва научилась ходить. Несмотря на то, что с папой актриса связь не поддерживала, она все же довольно близко общалась с его родным братом Ренатом Аминовичем, который умер в прошлом году.

Литвинова, как выяснили журналисты StarHit, отказалась общаться не только с отцом, но и со своими единокровными братом и сестрами: со старшим братом Тимуром Вергазовым от первого брака и двумя младшими сестрами — Юлией и Вероникой — от третьего.

Оказалось, что родственники пытались наладить контакт с актрисой. “Одно время родня Мурата Аминовича пыталась подружиться с Ренатой. И его двоюродные сестры, и дочери, насколько мне известно. Но потом они поняли, что сами первыми допустили ошибку. Когда Литвинова стала знаменитой, все кому не лень принялись делиться рассказами о родстве со звездой. Когда же, до всей этой популярности, им вдвоем с мамой приходилось нелегко, никого из этих людей рядом не было”, — рассказал историк Марат Сафаров журналистам.

Сейчас обе младшие сестры Ренаты живут в Москве. “Я узнала о том, что у меня есть старшая сестра, в 13 лет, отец уже умер, о Ренате мне рассказала мама. Но тогда я была маленькой, у меня не возникало особого желания с ней знакомиться”, — вспомнила Юлия.

Позднее, как призналась девушка, она пыталась сблизиться с родственницей и даже приехала к ней на съемочную площадку вместе с младшей сестрой Вероникой, но пообщаться не смогли: “Даже не знаю, кто был инициатором, но поговорить с Литвиновой так и не удалось. Снимали в сталинской высотке между этажами, она была режиссером, все контролировала, толком уделить время нам не вышло — просто поздоровались и все”. К слову, дети Вергазова от первого и третьего браков поддерживают дружеские отношения друг с другом.