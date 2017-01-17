Рейтинги финального "Шерлока" оказались худшими в истории сериала

Gazeta.ru
вторник, 17 января 2017 г. 07:43
Телевизионные рейтинги финального эпизода "Шерлока" в Великобритании оказались худшими в истории сериала, сообщает Radio Times.
Foto: Kadrs no video/BBC

Во время первого эфира серию "Последнее дело" посмотрели 5,9 млн зрителей. Это меньше, чем у предыдущего эпизода "Шерлок при смерти" (6 млн).

Предыдущим рекордсменом была вторая серия первого сезона "Слепой банкир" (6,4 млн, затем, с учетом других платформ, показатель вырос до 7,74 млн).

По словам источников в "Би-би-си", данные по двум последним сериям четвертого сезона "Шерлока" могут "существенно" измениться в большую сторону после появления окончательных итогов.

Источники также отмечают, что в Британии и Ирландии "Шерлока" смотрели не только по ТВ, но и более чем в 300 кинотеатрах.

Gazeta.ru
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