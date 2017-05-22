Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой взорвал интернет

Сегодня, 19 мая, в России отмечают День пионерии. Многие звезды российского шоу-бизнеса присоединились к празднованиям и поделились архивными фотографиями в социальных сетях. В их числе оказалась Алла Пугачева.

Примадонна опубликовала ретро-снимок, на котором она позирует в юном возрасте. На редком кадре будущая звезда шоу-бизнеса предстает серьезной девочкой, которая носит очки в круглой оправе. Судя по всему, уже в детстве Алла Борисовна отличалась целеустремленностью и высокой степенью ответственности — это видно по ее взгляду.

“Пионерка! Будь готов, всегда готов! Знала бы я тогда, к какой жизни меня готовили судьба и этот девиз пионера”, — поделилась Пугачева в своем микроблоге.

Пионерка!!!Будь готов!Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on May 19, 2017 at 1:03am PDT

Поклонники знаменитости пришли в восторг от фотографии. Детский снимок исполнительницы произвел фурор в Сети. Фанаты Аллы Пугачевой нашли, что она всегда выглядела просто потрясающе. Они также выразили пожелание и дальше видеть редкие ретро-кадры, на которых запечатлена певица. “Супер”, “Вы умница”, “Алла Борисовна, вы не меняетесь! Вечная вы наша”, “Какая вы нежная и красивая”, “Классная пионерка”, “Вы великолепны”, “Крепкого здоровья вам и вашим близким”, “С праздником”, “Очень стильная”, “Спасибо за ваше творчество, очень любим вас”, — писали в комментариях к публикации Примадонны.

Некоторые фолловеры Аллы Борисовны нашли, что ее внук Никита Пресняков — копия бабушки в молодости. Они удивились поразительному сходству и поспешили поделиться своим мнением с другими пользователями социальных сетей.

Отметим также, что в Интернете появилась архивная фотография дочери звезды Кристины Орбакайте. Поклонники певицы разместили снимок на ее фан-странице, поздравив таким образом своих подписчиков с Днем пионеров. Публикация фанатов Кристины вызвала одобрительную реакцию в Интернете.