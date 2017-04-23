Распоряжавшаяся деньгами Фриске бухгалтер исчезла

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Dni.ru
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 17:26
В судебном разбирательстве семьи Жанны Фриске и "Русфонда" – неожиданный поворот. Оказывается, у певицы был личный бухгалтер, который перечислял деньги на лечение за границу.
Žana Friskė
© RIA/Scanpix

Однако после смерти Жанны Фриске бухгалтер уехала из России. Где сейчас находится женщина неизвестно. Якобы поэтому и нет финансовых отчетов о лечении солистки "Блестящих".

"Вы даже не представляете, как трудно собрать документы за другое лицо. Жанна была дееспособна и имела возможность самостоятельно оформлять договоры на лечение", – заявила адвокат Фриске. Поставив тем самым под сомнению прежнее высказывание отца певицы Владимира Борисовича, который утверждал, что из-за тяжелой болезни Жанны вопросами лечения, оплатой клиник и лекарств занимались ее родители и гражданский муж Дмитрий Шепелев, пишет "Комсомольская правда".

Между тем суд вызвал мать бывшей солистки "Блестящих" Ольгу на допрос. Выяснилось, что за две недели до смерти Жанны неизрасходованная часть собранных средств была обналичена по доверенности ее матерью Ольгой. Это обстоятельство следует из отказа МВД в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами.

Как писали Dni.Ru, "Русфонд" обратился в суд с иском к родителям Фриске Владимиру и Ольге Копыловым, а также к сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева. Ответчиков обязали отчитаться о судьбе 21,6 миллионов рублей, собранных телезрителями "Первого канала" на лечение Жанны.

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Певица боролась с раком головного мозга, который был диагностирован в 2013 году, буквально сразу после того, как она родила сына Платона.

Dni.ru
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