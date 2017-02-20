Раскрыта тайна развода Бузовой: Тарасов подозревал Ольгу в измене

Комсомольская правда
понедельник, 20 февраля 2017 г. 12:46
Пару месяцев назад в Сеть попала интимная переписка и откровенные видео телеведущей Ольги Бузовой. Содержимое телефона звезды “Дом -2” стало достоянием общественности, пишет “Комсомольская правда”.
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А там, между прочим, Ольга переписывалась с главным российским мачо Дмитрием Нагиевым. Правда надо заметить, что письма Нагиеву Бузова начала отправлять уже когда Тарасов попросил освободить дом, в котором они жили все эти четыре года.

Поговорив с друзьями футболиста, мы выяснили любопытную деталь.

- Вы заметили, что в переписке, попавшей в Интернет, нет никакого компромата на Тарасова. Там только парочка сообщений, где он представлен воспитанным, сдержанным человеком,-поделились с “КП” друзья футболиста. — Кто знает Диму много лет, тот помнит, что когда он расходился со своей первой женой и матерью своей единственной дочки Оксаной Пономаренко, там была немного похожая история, но без привлечения СМИ. Видимо, Дима ревновал. И когда утратил доверие, стал Ольгу Бузову проверять.

Мы, конечно, не поверили, что спортсмен мог так цинично поступать со своими жёнами. Мало ли, что говорят светские сплетники. Поэтому позвонили самому Дмитрию Тарасову.

- Дима, говорят, что это вы отправили переписку Ольги Бузовой в Интернет…

- Я интервью не даю и комментировать ничего не буду, — сказал нам Тарасов и положил трубку, оборвав на полуслове наш следующий вопрос.

Денег не жалел

Между тем, только ленивый сейчас не обсудил, что имея мужа миллионера, после разрыва с ним Бузова лишилась машины (она была записала на футболиста) и дома (имущество спортсмен оформил на свою мать).

Плюс ко всему, как оказалось, у телеведущей и спортсмена был брачный контракт, по которому каждый в случае разрыва остаётся, как говорится, при своих.

Сплетники тут же заголосили, мол, какой же прижимистый миллионер. Дескать, и раньше Бузову не баловал, а после развода и вовсе без штанов (фигурально говоря) оставил.

- Не верьте никому, кто говорит, что Дима жадный! — вступилась за футболиста в разговоре с “КП” одна из подруг Бузовой. — Он приезжал в ЦУМ, покупал для неё часы за 9 миллионов рублей! Украшения дорогие всегда выбирал для Оли.

Просто в какой-то момент они оба перестали доверять друг другу. Оля подозревала Диму в изменах. И он тоже думал, что жена забыла о верности…

Комсомольская правда
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