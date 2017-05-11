Раймонд Паулс о "Евровидении": если некого послать, годик можно пропустить

По мнению Паулса, в этом году лучшие оценки получают исполнители с хорошими голосами, а не самые яркие шоу. В качестве примера он упомянул представителей Португали, Азербайджана и Армении. Конкурсы, говорит он, всегда непредсказуемы - латвийской группе собственное выступление, возможно, показалось чем-то свежим и новым, а вот в остальной Европе у людей другое мнение.

"Если послать некого, может, надо годик и пропустить, - считает Паулс. По его мнению, страны южных регионов всегда представлены на "Евровидении" исполнителями с очень высоким вокальным уровнем, поэтому нЛатвии, возможно, надо подождать, пока не появится исполнитель со столь же хорошим голосом.

В то же время он считает, что Triana park выступили хорошо и не заслужили упреков.

Напомним, латвийская группа выступила в полуфинале 9 мая, но в финал не попала. Второй полуфинал состоится 11 мая. Финал - 13 мая. По прогнозам букмекеров, победа в этом году достанется Италии.