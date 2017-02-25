Ради кого Гузеева оставила мужа

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Dni.ru
суббота, 25 февраля 2017 г. 13:42
В соцсетях разгорелись жаркие спору вокруг личной жизни Ларисы Гузеевой. Поклонники актрисы гадают, ради кого она ушла от мужа ресторатора Игоря Бухарова.
© RIA/Scanpix

По мнению большинства, Гузеева встречается с актером греческого происхождения Эвклидом Кюрдзидисом. На эту мысль пользователей соцсетей натолкнуло обилие совместных фотографий и видеозаписей артистов в Instagram ведущей "Давай поженимся".

"С любимыми друзьями! С любимым Эвклидом!" – подписала одно из видео Гузеева, чем вызвала восторг у подписчиков. Поклонники единогласно одобрили выбор актрисы, оставив восторженные комментарии: "Оба– просто супер!!!", "Красивый мужчина", "С удовольствием смотрю на Вас, с улыбкой, с завидкой, что Эвклид рядом".

Эвклид Кюрдзидис – давний приятель Ларисы Гузеевой. Их неоднократно замечали вместе. Возможно, дружба переросла во что-то большее. Между тем актриса пока никак не комментирует предположения поклонников.

Как писали Dni.Ru, Гузеева сообщила, что была вынуждена разъехаться со своим мужем во время телепередачи "Давай поженимся". После расставания с актрисой ее супруг, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, живет отдельно. О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего неизвестно.

Напомним, Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет.

Dni.ru
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