Пятилетняя внучка Трампа хочет стать морским пехотинцем

Lenta.ru
понедельник, 12 июня 2017 г. 10:13
Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла сообщила, что хочет служить в морской пехоте, когда вырастет.
© Reuters / Scanpix

Так девочка написала в анкете, состоящей из вопросов детей из ее группы в детском саду. Бланк на своей странице в Twitter опубликовала ее мать Иванка Трамп.

Из ответов Арабеллы следует, что ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида. Кроме того, внучка американского лидера призналась, что ее любимая еда — мороженое, а цвет — радуга.

Арабелла Роуз Кушнер — дочь Иванки Трамп и американского бизнесмена Джареда Кушнера, ныне исполняющего обязанности старшего советника президента США. Ее родители познакомились в 2007-м, а через два года поженились после того, как Иванка по настоянию ортодоксальной семьи будущего мужа приняла иудаизм. Кроме Арабеллы, у пары есть еще два сына — трехлетний Джозеф Фредерик Кушнер и годовалый Теодор Джеймс Кушнер.

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