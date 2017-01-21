Пугачева показала, как выглядит без макияжа

“Вы на этом фото очень похожи с вашей младшей дочкой Лизой! Прекрасные!”, “Снежная Королева”, “Алла Борисовна, как мне нравятся такие фото — без грима, без смысла. Просто Алла, просто глаз” — комментируют снимок звезды подписчики ее Инстаграма.

Сама же певица спокойно относится к комплиментам по поводу своей внешности.

- Мне повезло-я живу с мужчиной, который любит меня такую, какая я есть, — в одном из интервью “КП” рассказывала Алла Пугачева. — Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок. Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу одеться так, что вы сразу подумаете, что я похудела. И могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику.