Продюсеры "Викинга" объяснили главный посыл картины

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Lenta.ru
четверг, 5 января 2017 г. 15:43
Российский фильм "Викинг", вышедший в лидеры кинопроката, рассказывает не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили продюсеры киноленты Константин Эрнст и Анатолий Максимов.
"Города в те времена горели часто, поэтому все его аргументы лежат в области исключительно интерпретации фактов. Как и наш фильм, естественно... Он про каждого из нас, про то, как мы выбираем, по каким правилам нам жить. И как этот наш личный выбор становится частью нашей общей большой истории", — сказал Максимов.
Создателям фильма, как отметил продюсер, удалось заинтересовать ту аудиторию, которая никогда не уделяла внимание "событиям тысячелетней давности". В результате зрители, "получив в кино эмоциональный импульс", начинают обсуждать факты, изложенные в "Викинги", спорить с его авторами или соглашаться. "Им нужно было увидеть, чтобы поверить, что история принадлежит им", — добавил продюсер.
Константин Эрнст, в свою очередь, отметил, что создатели фильма готовили его семь лет, вложив в производство значительные средства и "сделав ставку на качество". "Хотели сделать конкурентоспособный Голливуду продукт. И мы счастливы, что многие из наших зрителей это заметили и оценили. Каждая их рекомендация — наш шанс на победу" — сказал он. К настоящему моменту, по словам Эрнста, картина собрала в прокате 735 миллионов рублей.
На широкие экраны картина про князя Владимира Святославовича вышла 29 декабря 2016-го. Фильм уже успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.
Главные роли в "Викинге" исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов.
Lenta.ru
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