Продолжением "Молодого папы" Паоло Соррентино станет "Новый папа"

Gazeta.ru
среда, 17 мая 2017 г. 11:19
Канал HBO заказал у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала "Молодой папа", сообщает The Hollywood Reporter. Новое телешоу будет называться "Новый папа".
© Getty images

Съемки должны начаться в конце следующего года в Италии. Пока неизвестно, вернется ли в проект звезда "Молодого папы" Джуд Лоу.

Ожидается, что кастинг на главную и другие роли в "Новом папе" начнется в ближайшее время.

Как и в случае с первой частью, сериал будет совместным проектом HBO и Sky.

"Молодой папа" – первый сериал в карьере Соррентино. Он посвящен жизни вымышленного папы Римского Пия XIII и его попыткам реформировать церковь.

"Молодой папа" — первый за долгое время и невероятно убедительный фильм про современного святого.

Gazeta.ru
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