Принцы Уильям и Гарри призвали мужчин не избегать психологов

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bbcrussian.com
среда, 19 апреля 2017 г. 20:00
Принцы Уильям и Гарри призвали британских мужчин не игнорировать и не скрывать свои психологические проблемы.
Britanijos princas Harry
© AFP / Scanpix

Об этом представители королевской семьи Великобритании сказали в интервью для журнала благотворительного общества CALM ("Кампания против несчастной жизни").

"Разговоры о некоторых серьезных проблемах слишком долго были под запретом. - Признал принц Уильям. - [Считалось, что] успешные, сильные люди не страдают. Но, конечно, это не так". "На самом деле, все очень просто. Если ты чувствуешь, что стоит с кем-нибудь поговорить об этом, это, действительно может помочь", - сказал он.

"Всем нам в жизни иногда приходится нелегко, но мужчины в особенности чувствуют необходимость притворяться, что все в порядке", - сказал принц Гарри.

Ранее принц Гарри признался, что испытывал серьезные психологические проблемы после смерти матери, принцессы Дианы. Он сказал, что пережил два года "полного хаоса".

Герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и его супруга Кейт), а также принц Гарри активно привлекают общественное внимание к решению психологических проблем и поддержанию психического здоровья в рамках кампании Heads Together.

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