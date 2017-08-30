Уже известно, что 4-летний Джордж отправится в элитную школу в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября. Учеба здесь будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год. Учебное заведение находится недалек от Кенсингтонского дворца – всего в шести километрах.

Сообщается, что ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских.