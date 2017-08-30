Уже известно, что 4-летний Джордж отправится в элитную школу в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября. Учеба здесь будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год. Учебное заведение находится недалек от Кенсингтонского дворца – всего в шести километрах.
Сообщается, что ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских.
Принц Уильям с супругой лично проводят принца Джорджа в школу (1)
Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин...
На Первом канале Малахова заменят Галкин и Меньшова (1)
Вместо Андрея Малахова передачу "Сегодня вечером" будут...
Финал сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по просмотрам
Премьеру финального эпизода седьмого сезона "Игры...
TOP новостей
Раскрыли замысел учений "Запад 2017": Литве выпала роль агрессора (61)
Вейшнория, Весбария, Лубения. Такие странные названия...
Спикер подлил масла в огонь: витаутасам в Литве не везет (25)
В Литве по-прежнему не смолкают страсти в связи с...
Правительство обсуждает вопрос повышения минималки
Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1...
Сквернялис обещает с октября повысить пенсии на 13 евро (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Вильнюсским детским садам запретили брать деньги с родителей (1)
Вильнюсский горсовет 30 августа на 4,4 млн. евро увеличил...