Принц Гарри подарит Меган Маркл кольцо из браслета принцессы Дианы

Gazeta.ru
вторник, 27 июня 2017 г. 11:54
Британский принц Гарри подарит американской актрисе Меган Маркл кольцо на помолвку, сделанное из браслета принцессы Дианы. Об этом сообщает ряд таблоидов, в том числе Mirror.
Princas Harry ir Meghan Markle
© DELFI montažas

Как утверждается, младший сын Дианы уже заказал кольцо с изумрудом у королевского ювелира Гарри Коллинза. Стоимость нового украшения оценивается в £100 тыс.

Принц и актриса встречаются около года. В СМИ все чаще появляются утверждения, что помолвка не за горами. Официальных комментариев о возможном браке ни Гарри, ни Маркл не давали.

Ранее принц Гарри в интервью изданию Newsweek заявил, что никто в королевской семье не хочет быть королем или королевой Великобритании.

Gazeta.ru
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