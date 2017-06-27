Принц Гарри подарит Меган Маркл кольцо из браслета принцессы Дианы

Как утверждается, младший сын Дианы уже заказал кольцо с изумрудом у королевского ювелира Гарри Коллинза. Стоимость нового украшения оценивается в £100 тыс.

Принц и актриса встречаются около года. В СМИ все чаще появляются утверждения, что помолвка не за горами. Официальных комментариев о возможном браке ни Гарри, ни Маркл не давали.

Ранее принц Гарри в интервью изданию Newsweek заявил, что никто в королевской семье не хочет быть королем или королевой Великобритании.