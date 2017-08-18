Приемная дочь Понаровской рассказала, как певица сдала ее в детдом

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пятница, 18 августа 2017 г. 12:02
Вечером 15 августа в студии шоу “На самом деле” развернулась настоящая семейная драма: 36-летняя приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева призналась, что певица и ее экс-муж Вейланд Родд отказались от нее, когда девочке было всего 4 года. Анастасия лицом к лицу встретилась с бывшим приемным отцом, пишет Woman.

Американский джазовый певец и музыкант Вейланд Родд стал вторым официальным мужем Ирины Понаровской. Супруги прожили в браке семь лет, но долгое время у пары не было общих детей. В 1980-м Ирина решила взять в семью приемного ребенка, и ей подвернулся удобный случай: Понаровская буквально “купила” девочку у темнокожей поклонницы, пришедшей в ее гримерку после очередного концерта.

Спустя несколько лет у Ирины и Вейланда все-таки родился сын Энтони, а приемная дочь, которую супруги назвали Анастасией, оказалась им не нужна, и они отправили девочку в детский дом. Ей было 4 года.

Об этом сама девушка откровенно рассказала Дмитрию Шепелеву и экспертам-психологам в студии шоу “На самом деле”, а ее бывший приемный отец, мистер Родд, подтвердил, что его экс-супруга Понаровская не справлялась с двумя детьми и именно поэтому приняла такое решение.

“Я помню, что Вейланд меня обижал в детстве, я это чувствую. Сейчас не могу вспомнить каких-то конкретных событий, тогда я была еще слишком маленькой, но, как мне рассказывала Ирина Витальевна, приемный отец проявлял по отношению ко мне агрессию”, — сообщила Анастасия. Однако детектор лжи показал, что девушка лукавит, а за Родда вступилась его давняя знакомая Елена Ханга: “У Вейланда пятеро детей, пусть и от разных женщин. Он самый замечательный отец, которого только можно представить”.

Анастасия рассказала, что вновь встретилась со знаменитой бывшей приемной матерью несколько лет назад в шоу “Жди меня”. Тогда она даже какое-то время гостила у Ирины, однако певица обвинила девушку в краже драгоценностей и выпроводила ее из дома. Дмитрий Шепелев поддержал Анастасию, эмоционально заявив: “Вы понимаете, насколько это нелепая ситуация? Даже я тягал деньги из кошелька родителей. Если бы меня прижали к стенке и спросили, брал ли, я бы сказал, что не брал. Я не признавался до тех пор, пока меня не отшлепали. Для меня чудовищно другое. Неужели этой мелочи достаточно для того, чтобы просто вышвырнуть ребенка из квартиры и больше никогда его не видеть?”.

Напомним, в последнее время Ирина Понаровская выступает на сцене крайне редко. С 2010 года певица живет то в Эстонии, то в Норвегии, лишь изредка наведываясь в Россию. Она пока никак не прокомментировала скандальные заявления бывшей приемной дочери.

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Приемная дочь Понаровской рассказала, как певица сдала ее в детдом
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