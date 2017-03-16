Представитель Эммы Уотсон подтвердил кражу личных снимков актрисы

"Фотографии того, как Эмма несколько лет назад примеряла одежду со стилистом, были украдены. Это не обнаженные снимки", — подчеркнул пиар-менеджер Уотсон. Он отметил, что юристы актрисы получили соответствующие инструкции, и отказался от дальнейших комментариев.

15 марта сообщалось, что интимные фото 26-летней Уотсон утекли в сеть. На слитых в сеть снимках и видеозаписях девушка принимает ванну и примеряет купальники. Помимо фотографий британской актрисы, хакеры опубликовали откровенные снимки американки Аманды Сайфред, сыгравшей в фильмах "Дрянные девчонки", "Альфа Дог", "Тело Дженнифер", "Игра на выживание" и "Отверженные".

Ранее в марте Уотсон раскритиковали за полуобнаженную фотосессию для журнала Vanity Fair. Артистку обвинили в лицемерии, так как она выступает за права женщин и называет себя феминисткой.

26-летняя Уотсон наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса также появлялась в таких картинах, как "7 дней и ночей с Мэрилин", "Элитное общество", "Ной" и "Затмение". 17 марта на экраны выходит мюзикл "Красавица и чудовище", в котором Уотсон сыграла главную роль.

В начале сентября 2014 года в сети произошел массовый слив интимных фотографий американских знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и фотомодель Кейт Аптон.