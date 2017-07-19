Представитель Баскова подтвердил информацию о свадьбе в Грозном

Gazeta.ru
среда, 19 июля 2017 г. 19:00
Представитель российского певца Николая Баскова Марина Наумова подтвердила, что в октябре он планирует сыграть свадьбу с телеведущей Викторией Лопыревой в Грозном, передает RT.
N. Baskovas
© Socialinio tinklo nuotr.

"Да, это правда. Информация, которая появилась в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так", — рассказала она.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что 5 октября в Грозном сыграют свадьбу Николай Басков и Виктория Лопырева. Кадыров добавил, что Басков сделал предложение на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба "Ахмат".

Виктория Лопырева в своем инстаграме ответила на заявление главы Чечни о ее предстоящей свадьбе отрывком из советского фильма "Кавказская пленница", где главный герой Шурик произносит: "Свадьбы не будет!"

Gazeta.ru
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