Появился трейлер, посвященный выходу нового сезона сериала "Твин Пикс"

NEWSru.com
понедельник, 6 февраля 2017 г. 12:44
В Сети опубликован трейлер, посвященный выходу в мае нового сезона знаменитого сериала "Твин Пикс". В ролике речь идет о любви специального агента ФБР Дейла Купера (в исполнении Кайла Маклахлена) к "чертовски хорошему кофе", сообщает IndieWire. При этом в трейлере нет новых кадров или намеков на дальнейшее развитие сюжета, он собран из кадров старых серий проекта.

Дейл Купер - один из основных героев сериала "Твин Пикс", он также появляется в приквеле "Твин Пикс: Огонь иди со мной". По сюжету, Купер приезжает в в вымышленный городок Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон в 1989 году для расследования жестокого убийства школьницы Лоры Палмер. Из сериала известно, что у Купера своеобразное чувство юмора, он обожает вишневые пироги и черный кофе.

Напомним, первые два эпизода нового сезона "Твин Пикс", режиссером которого стал Дэвид Линч, выйдут на экраны 21 мая 2017 года. В сезон войдут 18 серий - продолжительностью по часу. Каждую неделю будет выходить один эпизод.

В третьем сезоне снялись актеры, ранее игравшие в сериале, - Дэвид Духовны, Алисия Уитт, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн. Среди новых участников проекта - Моника Беллуччи, Джим Белуши, Джереми Дэвис, Хейли Гейтс, Бальтазар Гетти, Эрни Хадсон, Эшли Джадд, Дэвид Кокнер, Мэттью Лиллард, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Трент Резнор, Том Сайзмор, Эдди Веддер и Наоми Уоттс.

Премьера сериала "Твин Пикс" на телеканале ABC состоялась в 1990 году. За два года было показано 30 серий. В 1992-м вышел приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь".

В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона по сценарию Дэвида Линча и Марка Фроста. Съемки нового сезона начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016-го.

NEWSru.com
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Появился трейлер, посвященный выходу нового сезона сериала "Твин Пикс"

Появился трейлер, посвященный выходу нового сезона сериала Твин Пикс
В Сети опубликован трейлер, посвященный выходу в мае нового сезона знаменитого сериала "Твин Пикс". В ролике речь идет о любви специального агента ФБР Дейла Купера (в исполнении Кайла Маклахлена) к "чертовски хорошему кофе", сообщает IndieWire. При этом в трейлере нет новых кадров или намеков на дальнейшее развитие сюжета, он собран из кадров старых серий проекта.

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