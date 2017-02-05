Последняя любовь Янковского скрывает ребенка

Возлюбленная народного артиста России Олега Янковского, который скончался в 2009 году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, скрывает сына. Друзья погибшего актера предполагают, что она родила его для себя и вовсе не претендовала на то, чтобы ребенок был признан отцом.

Актриса Елена Войновская была последней любовью известного артиста Олега Янковского. Однако никто не знал о том, что она растит от него сына.

Известно, что 54-летняя актриса живет небогато. В последнее время Войновская получает лишь небольшие, эпизодические роли и время от времени подрабатывает, озвучивая фильмы. Но о том, что она воспитывает сына от Янковского, скорее всего, не знали даже родственники умершего актера.

Друзья Янковского не исключают, что у него есть внебрачный сын. Такое мнение выразили режиссеры Виктор Мережко и Марк Рудинштейн. Они напомнили, что актеру всегда нравилось общество красивых женщин, а дамам было приятно его внимание.

Близкие умершего актера предположили, что Войновская родила ребенка для себя: она никогда не претендовала на то, чтобы Янковский признал сына, передает НТВ. Более того, актриса не требовала алиментов и подарков для себя и ребенка.

Напомним, Янковский женился в своей жизни лишь раз – его избранницей стала заслуженная артистка России Людмила Зорина. В браке у артиста родился сын Филипп, который продолжил семейное дело и так же стал актером.