Последние часы жизни поэта Евтушенко

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Dni.ru
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 11:41
В США на 85-м году жизни скончался легендарный поэт-"шестидесятник" Евгений Евтушенко. Об обстоятельствах его ухода из жизни рассказали друг семьи и сын литератора.
© RIA/Scanpix

"У него был рак в необратимой форме", – цитирует РИА Новости близкого друга поэта Михаила Моргулиса. Врачи, изучив анализы, отвели Евгению Евтушенко три месяца жизни, однако он прожил меньше одного. Сын поэта Евгений рассказал, что впервые этот страшный диагноз прозвучал еще около шести лет назад.

Тогда врачи удалили поэту часть почки. Однако это дало лишь отсрочку и болезнь вернулась. У Евгения Евтушенко была диагностирована последняя, четвертая стадия рака. "В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", – рассказал Евгений Евтушенко-младший.

Несмотря на страшный диагноз, поэт ушел из жизни безболезненно. "Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", – рассказал Евтушенко-младший. В последние минуты жизни, добавил он, легендарного поэта окружали члены семьи и друзья.

"Уход Евтушенко стал для меня шоком", – признался корреспонденту Dni.Ru знаменитый диктор Владимир Березин. "Накануне пришла новость о том, что Евгений Александрович госпитализирован в Америке. Я тут же стал звонить Илье Резнику – тот с Евтушенко был близко знаком. Резник меня успокоил: мол, слышал, что Евгению Александровичу поставили на сердце стимулятор, значит, все обойдется. И летний концерт в Кремле с участием многих звезд, посвященный 85-летию поэта, непременно состоится. Мы до последнего надеялись на чудо", – добавил он.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. На его счету 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор проживал с семьей в США.

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