После смерти дочери скончалась мать актрисы Кэрри Фишер

bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 15:06
В США в возрасте 84 лет скончалась актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из жизни 27 декабря актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в фильме "Звездные войны".
Debbie Reynolds (kairėje) ir Carrie Fisher
© Scanpix

Она попала в больницу в Лос-Анджелесе. По некоторым данным, у нее мог быть инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

Ее дочь - актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.

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