Порошенко назвал выбор России для "Евровидения" провокацией

 (2)
SHOWTIME!
вторник, 4 апреля 2017 г. 16:03
Президент Украины Петр Порошенко считает, что выбор участника для "Евровидения" - сознательная провокация со стороны России.
© Stopkadras

Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

По словам Порошенко, посещение Крыма, согласно законам Украины, допускается только через административную границу Херсонской области, о чем российской стороне было известно.

"Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции", – заявил президент Украины.

Порошенко также добавил, что России были предложены разные варианты участия Юлии Самойловой, в том числе видеотрансляция или замена на другого участника.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Порошенко назвал выбор России для "Евровидения" провокацией (2)

Порошенко назвал выбор России для Евровидения провокацией
Президент Украины Петр Порошенко считает, что выбор участника для "Евровидения" - сознательная провокация со стороны России.

Победитель “Битвы экстрасенсов” разоблачил Пореченкова

Михаил Пореченков
Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему. А теперь называет рейтинговую телепрограмму враньем.

Сестра подруги принца Гарри расскажет всю правду о "настырной принцессе"

Meghan Markle ir princas Harry
Сводная сестра подруги британского принца Гарри пишет книгу о себе и своей семье, в том числе о "настырной" Меган Маркл. Об этом сообщает The Telegraph.

Организаторов "Евровидения" обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины (10)

Организаторов Евровидения обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы. Обращение приводится на сайте "Общественное вещание".

Харрисона Форда не будут наказывать за инцидент с самолетом

Harrisonas Fordas
Голливудского актера Харрисона Форда не будут наказывать за инцидент с самолетом, сообщает Reuters.
Facebook друзья
Rambler's Top100