Помирились: Лариса Гузеева с мужем запускают кулинарное шоу на Первом канале

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среда, 1 марта 2017 г. 09:56
Пока поклонники пишут слова поддержки Ларисе Гузеевой в сети, сама телеведущая запускает новое кулинарное шоу на Первом канале “ТилиТелеТесто”. Вести его будет сама актриса, а вот в качестве эксперта пригласили ее супруга — президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова. Кроме него, определять дальнейшую судьбу участников проекта будет чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, пишет “Комсомольская правда”.
© RIA/Scanpix

Естественно, у поклонников тут назрел вопрос: а как же развод звездной пары? Но сама Гузеева уверила, что у них с супругом все хорошо.

Напомним, неделю назад звезда “Жестокого романса” призналась, что она разъехалась с супругом и теперь живет в квартире сына. А Бухаров только навещает семью. От других комментариев знаменитость отказалась.

А тем временем, новое шоу уже появится в эфире 12 марта. Согласно замыслу программы, десять пекарей-любителей без специального образования будут соревноваться в своем мастерстве. Им предстоит пройти множество разных испытаний — от приготовления кулебяк и свадебных тортов до самых настоящих блинных боев.

Ведущая также рассказала, что ей придется дегустировать блюда, приготовленные конкурсантами. “Как еще оценить уровень кондитерского мастерства?.. Я заранее договорилась с костюмерами программы, чтобы они на каждую новую съемку шили мне наряд на один размер больше”, — рассказала звезда.

В пилотном выпуске примут участие десять гостей. В их число войдут Анна Седокова, Елена Борщева, Дмитрий Харатьян, Вадим Галыгин, Клара Новикова, Николай Валуев, Ольга Науменко, Екатерина Волкова, Владимир Винокур и Марина Яковлева. Они помогут конкурсантам приготовить вкусные блюда.

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Помирились: Лариса Гузеева с мужем запускают кулинарное шоу на Первом канале
Пока поклонники пишут слова поддержки Ларисе Гузеевой в сети, сама телеведущая запускает новое кулинарное шоу на Первом канале “ТилиТелеТесто”. Вести его будет сама актриса, а вот в качестве эксперта пригласили ее супруга — президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова. Кроме него, определять дальнейшую судьбу участников проекта будет чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, пишет “Комсомольская правда”.

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