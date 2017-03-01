Помирились: Лариса Гузеева с мужем запускают кулинарное шоу на Первом канале

Естественно, у поклонников тут назрел вопрос: а как же развод звездной пары? Но сама Гузеева уверила, что у них с супругом все хорошо.

Напомним, неделю назад звезда “Жестокого романса” призналась, что она разъехалась с супругом и теперь живет в квартире сына. А Бухаров только навещает семью. От других комментариев знаменитость отказалась.

А тем временем, новое шоу уже появится в эфире 12 марта. Согласно замыслу программы, десять пекарей-любителей без специального образования будут соревноваться в своем мастерстве. Им предстоит пройти множество разных испытаний — от приготовления кулебяк и свадебных тортов до самых настоящих блинных боев.

Ведущая также рассказала, что ей придется дегустировать блюда, приготовленные конкурсантами. “Как еще оценить уровень кондитерского мастерства?.. Я заранее договорилась с костюмерами программы, чтобы они на каждую новую съемку шили мне наряд на один размер больше”, — рассказала звезда.

В пилотном выпуске примут участие десять гостей. В их число войдут Анна Седокова, Елена Борщева, Дмитрий Харатьян, Вадим Галыгин, Клара Новикова, Николай Валуев, Ольга Науменко, Екатерина Волкова, Владимир Винокур и Марина Яковлева. Они помогут конкурсантам приготовить вкусные блюда.